Міністр цифрової трансформації розповів про шахрайство через Дію

20 октября 2021, 15:30

З мобільним додатком Дія пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, однак подібний випадок все ж був. Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю УНІАН.

Зазначив, що з понад 500 звернень щодо шахрайств за кредитами, які надійшли в поліцію з початку року, лише в одному випадку йшлося про Дію, і шахрайку вже помістили під домашній арешт.

Федоров розповів про таку схему. За його словами, шахрай, знаючи паспортні дані та номер телефону жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорта, робить дубль sim-карти, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в Дії через BankID. Після цього йде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти.

Як заявив Федоров, в Дії безпосередньо неможливо взяти кредит, оскільки в сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші".