20 октября 2021, 12:30

У "ЛНР" сталася пожежа на шахті Молодогвардійська, в результаті чого понад 140 гірників було евакуйовано. Про це в середу, 20 жовтня, повідомила прес-служба так званого "МНС ЛНР".

Відзначається, що пожежа виникла 19 жовтня о 13:10.

"Вогонь спалахнув у 21 східному конвеєрному хіднику на сполученні з 29 орловським конвеєрним хідником. О 15:46 на поверхню шахти виведено 141 особу", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що жертв і постраждалих немає. Пожежу вдалося ліквідувати до 3:30 ранку 20 жовтня. До гасіння пожежі було залучено 14 відділень рятувальників.