21 октября 2021, 14:30 Мінкультури внесло 14 російських артистів у "чорний список" Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням СБУ поповнило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 14 російськими акторами. Згідно з оновленням переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори: Сергій Гарусов,

Максим Дахненко,

Марина Денисова,

Володимир Ільїн,

Олексій Кравченко,

Євген Кузьмін,

Олександр Марушев,

Андрій Терентьєв,

Микита Терентьєв,

Світлана Терентьєва,

Гліб Темнов,

Олексій Черв’яков,

Олена Чижова,

Андрій Шаповал. Таким чином, наразі в цьому переліку перебувають 227 осіб. Твитнуть Загрузка... Загрузка...