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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Культура
21 октября 2021, 14:30

Мінкультури внесло 14 російських артистів у "чорний список"

Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням СБУ поповнило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 14 російськими акторами.

Згідно з оновленням переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори:

  • Сергій Гарусов,
  • Максим Дахненко,
  • Марина Денисова,
  • Володимир Ільїн,
  • Олексій Кравченко,
  • Євген Кузьмін,
  • Олександр Марушев,
  • Андрій Терентьєв,
  • Микита Терентьєв,
  • Світлана Терентьєва,
  • Гліб Темнов,
  • Олексій Черв’яков,
  • Олена Чижова,
  • Андрій Шаповал.

Таким чином, наразі в цьому переліку перебувають 227 осіб.

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