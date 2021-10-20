Міністерство культури й інформаційної політики України за поданням СБУ поповнило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 14 російськими акторами.
Згідно з оновленням переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори:
- Сергій Гарусов,
- Максим Дахненко,
- Марина Денисова,
- Володимир Ільїн,
- Олексій Кравченко,
- Євген Кузьмін,
- Олександр Марушев,
- Андрій Терентьєв,
- Микита Терентьєв,
- Світлана Терентьєва,
- Гліб Темнов,
- Олексій Черв’яков,
- Олена Чижова,
- Андрій Шаповал.
Таким чином, наразі в цьому переліку перебувають 227 осіб.