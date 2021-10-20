В ОПЗЖ не підтверджують слова Ківи про його виключення

21 октября 2021, 16:00

Нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик не підтвердив слова депутата Іллі Ківи про його виключення з партії.

"Це маячня, я думаю. Я не знаю, що там відбувається в тій Полтаві... Але я думаю, що там якесь непорозуміння", - сказав Скорик у кулуарах Верховної Ради в четвер, 21 жовтня.

Він додав, що рішення про виключення з партії приймає "стратегічна рада".

Інший нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін також повідомив, що глава партії Юрій Бойко назвав інформацію про виключення Ківи з партії фейком.

Інформацію про виключення пізніше спростував і сам Ківа, заявивши, що це "дезінформація аферистів, які були викриті у злочинах перед партією і перед законом".