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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
21 октября 2021, 16:00

В ОПЗЖ не підтверджують слова Ківи про його виключення

Нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик не підтвердив слова депутата Іллі Ківи про його виключення з партії.

"Це маячня, я думаю. Я не знаю, що там відбувається в тій Полтаві... Але я думаю, що там якесь непорозуміння", - сказав Скорик у кулуарах Верховної Ради в четвер, 21 жовтня.

Він додав, що рішення про виключення з партії приймає "стратегічна рада".

Інший нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін також повідомив, що глава партії Юрій Бойко назвав інформацію про виключення Ківи з партії фейком.

Інформацію про виключення пізніше спростував і сам Ківа, заявивши, що це "дезінформація аферистів, які були викриті у злочинах перед партією і перед законом".

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