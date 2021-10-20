Доба в ООС: 14 порушень, поранений військовий

21 октября 2021, 10:00

На Донбасі сепаратисти зафіксували 14 порушень режиму "тиші" - тричі застосовувалася зброя, заборонена мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у четвер, 21 жовтня.

"Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріл, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

Крім того, біля Новолуганського сепаратисти тричі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. В сторону Причепилівки противник вів обстріл зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі Новоселівки Другої і Верхньоторецька сепаратисти застосували безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-25. На Донеччині також зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.

Один український військовослужбовець отримав поранення - зараз він перебуває в лікувальному закладі в задовільному стані.

З початку доби сепаратисти один раз порушили режим припинення вогню. У районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Щоб змусити сепаратистів припинити вогневу активність, українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.