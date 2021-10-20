Ефективність та ризики вакцин проти коронавірусу

21 октября 2021, 13:00

Із зростанням захворюваності на COVID-19 восени, суттєво збільшилось навантаження на лікарні та реанімаційні відділення. Проте переважна більшість людей з ускладненнями – невакциновані. Наприклад, 94,2% пацієнтів, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, а більш ніж 99% померлих від коронавірусу в Україні за останні 3 місяці були нещеплені.

Невакциновані люди піддаються в 6 разів вищому ризику захворіти на ковід та в 11 разів більшому ризику померти від штаму «Дельта», ніж щеплені двома дозами вакцини. Про це свідчать дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США.

Тож вакцинація – найбільш ефективний захист від госпіталізації та смерті від COVID-19.

Щепитися сьогодні можна трьома вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac/SinovacBiotech і Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Розповідаємо, як працюють вакцини, які використовує Україна, та які можуть бути реакції на них.

AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)

AstraZeneca – це векторна вакцина. Її розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield. Препарат схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), ЄС, Канадою, Індією та іншими країнами.

Діюча речовина вакцини – модифікований аденовірус (вектор), що містить специфічний білок коронавірусу. Вектор переносить спеціальну «інструкцію» для створення білків коронавірусу у клітинах. Коли вакцина потрапляє в організм людини, то клітини починають виробляти шип-білок коронавірусу. Імунна система розрізняє антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини. Так вакцина формує імунітет.

Технологія векторних вакцин добре вивчена і повністю безпечна. Наприклад, за таким принципом працює вакцина проти лихоманки Ебола.

Для повної імунізації потрібно дві дози вакцини, які вводяться з інтервалом 4-12 тижнів. Після введення вакцини можуть виникнути типові реакції, які є нормальними і минають за кілька днів. Це – почервоніння, біль і набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, збільшені лімфатичні вузли, нудота, втома і безсоння.

Найновіші дослідження свідчать, що дві дози AstraZeneca захищають від зараження коронавірусом на 80%. Також препарат удвічі зменшує імовірність інфікувати невакцинованих людей поруч. AstraZeneca захищає від важкого перебігу хвороби і госпіталізації на 92% для штаму «Дельта» і на 86% для штаму «Альфа».

CoronaVac/SinovacBiotech

CoronaVac – це інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія SinovacBiotech. «Інактивована» означає, що вона містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ і використовується у 40 країнах світу. Серед них Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Грузія тощо.

Технології вироблення інактивованих вакцин уже майже 70 років. Вона добре вивчена і довела свою безпечність. Першу вакцину за цією технологією розробили ще 1955 року. Це була вакцина від поліомієліту.

Для ефективного захисту від COVID-19 потрібно дві дози CoronaVac з інтервалом у 14-28 днів. Після введення вакцини можуть виникнути такі реакції, як почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль і біль у м'язах чи суглобах, біль у животі чи горлі, нудота, діарея, втома і сонливість, набряки повік чи їхнє почервоніння. Ці симптоми нормальні і швидко минають.

Згідно з науковими дослідженнями, вакцина також добре захищає від тяжкого перебігу COVID-19. Для штаму «Дельта» серед людей віком 18-59 років – на 100%, для штаму «Альфа» та «Гамма» – на 87,5%. Спостереження показали, що ефективність вакцини проти штаму «Гамма» знижується з віком. Для людей 70+ років вона становить 55,5%.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Comirnaty – це інноваційна вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вона схвалена ВООЗ для екстреного використання і дозволена у США, Великій Британії, Канаді, ЄС та інших країнах.

Comirnaty містить молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Лікарі наголошують, що вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990 років. За останні 25 років науковці здійснили понад 500 досліджень цієї технології. Але повноцінно її реалізувати змогли лише навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти COVID-19.

Для формування імунітету необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день. Відповідно до клінічних випробувань, після введення вакцини можуть бути такі реакції, як біль у місці ін’єкції, втома, головний біль і біль у м’язах та суглобах, лихоманка і почервоніння у місці уколу.

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому виданні «The New England Journal of Medicine» в серпні 2021 року, вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93, 7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для штаму «Дельта».

Медики закликають щепитися навіть тих, хто перехворів на коронавірус. Адже за деякими даними, нещеплені люди мають удвічі вищий ризик повторно захворіти на COVID-19. Науковці пояснюють це тим, що природний імунітет після хвороби формується не завжди і невідомо, скільки він тримається в організмі.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень можна знайти на сайті list.covid19.gov.ua або за номером безкоштовного телефону 0 800 60 20 19.

Вакцинація – це безпечно і ефективно! Вакцинуйтесь!