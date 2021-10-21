За помилки у санкціях РНБО поплатилися поліцейські

22 октября 2021, 14:30

За помилки у складанні санкційнихних списків РНБО звільнено керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 22 жовтня, повідомив глава МВС Денис Монастирський.

Він пояснив, що в списках були технічні помилки - неправильні літери у прізвищах чи числа в датах народження. Всього зафіксовано 108 таких виправлень.

При цьому із санкційних списків нікого не виключили. За словами глави МВС, в основному, це кримінальні авторитети.

"Щодо відповідальності - була проведена службова перевірка, службове розслідування, в результаті цього був звільнений цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", - повідомив Монастирський.