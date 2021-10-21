РФ може припинити постачання газу в Молдову

23 октября 2021, 10:00

Росія і Молдова не погодили умови нового газового контракту, постачання з 1 листопада опинилися під загрозою. Про це пише Интерфакс з посиланням на джерело.

"Російська сторона запропонувала справедливу ринкову ціну з наданням додаткової 25% знижки. Єдиною умовою отримання зазначеної знижки було повернення протягом 3 років накопиченої за попередні роки заборгованості Республіки Молдова за поставлений газ в обсязі близько 700 млн дол. США (без урахування Придністров'я). Однак молдавська делегація, представлена ​​двома віце-прем'єрами Кульмінським і Спину, посилаючись на відсутність необхідних коштів, наполягала на зниженні ціни, удвічі нижчій за ринкову", - сказало джерело.

Відзначається, що про умови нового контракту до 1 листопада можуть не домовитися.

"У цих умовах укладання нового довгострокового газового контракту до 1 листопада вельми сумнівне і існують високі ризики повного припинення поставок російського газу в Молдову після цієї дати", - додав співрозмовник агентства.