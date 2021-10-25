Данілов: Президента треба обирати в парламенті

25 октября 2021, 09:00

Глава РНБО Олексій Данілов вважає, що в Україні президента мають обирати у Верховній Раді, адже в нас парламентсько-президентська республіка. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю РБК-Україна, яке опубліковано в понеділок, 25 жовтня.

Він відзначив, що президента обирають усенародно і покладають на нього надії, але ж за Конституцією - парламентсько-президентська республіка.

За словами Данілова, в цьому випадку логічно було б обирати президента в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

"Чи можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього мають пройти століття", - заявив Данілов.