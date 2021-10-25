На Херсонщині буде розгорнуто мобільний COVID-госпіталь

25 октября 2021, 09:30

У Херсонській області ДСНС розгорне мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в понеділок, 25 жовтня.

"Госпіталь складається з 35 наметів і модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення", - сказано в повідомленні.

Мобільний госпіталь буде працювати на території Каховської центральної міської лікарні ім. сім'ї Панкеєвих. Намети і модулі посилять потужності медустанови на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Сьогодні вранці колона техніки рятувальників, що доставляє мобільний госпіталь, уже відправилася в Херсонську область.