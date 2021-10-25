В Україні майже 15 тисяч нових випадків COVID

25 октября 2021, 10:00

В Україні за день підтвердили 14 634 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх уже 2784039. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у понеділок, 25 жовтня.

При цьому одужали 4 598 українців (всього - 2380374), а померли 330 осіб (64202). У лікарні за добу з коронавірусом або підозрою на нього потрапили 3912 осіб.

Випадків в областях/вакциновані (2 доза):

Київ - 546/2894

Вінницька - 241/891

Волинська - 320/844

Дніпропетровська - 1065/2027

Донецька - 510/441

Житомирська - 1042/604

Закарпатська - 62/482

Запорізька - 1037/990

Івано-Франківська - 135/726

Київська - 323/1015

Кіровоградська - 127/406

Луганська - 189/855

Львівська - 877/1174

Миколаївська - 565/453

Одеська - 1262/3367

Полтавська - 76/1068

Рівненська - 236/1075

Сумська - 799/393

Тернопільська - 327/1386

Харківська - 1687/1602

Херсонська - 923/504

Хмельницька - 934/539

Черкаська - 259/1234

Чернівецька - 459/784

Чернігівська - 633/437