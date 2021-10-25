В Україні майже 15 тисяч нових випадків COVID

В Україні за день підтвердили 14 634 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх уже 2784039. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у понеділок, 25 жовтня.
При цьому одужали 4 598 українців (всього - 2380374), а померли 330 осіб (64202). У лікарні за добу з коронавірусом або підозрою на нього потрапили 3912 осіб.
Випадків в областях/вакциновані (2 доза):
Київ - 546/2894
Вінницька - 241/891
Волинська - 320/844
Дніпропетровська - 1065/2027
Донецька - 510/441
Житомирська - 1042/604
Закарпатська - 62/482
Запорізька - 1037/990
Івано-Франківська - 135/726
Київська - 323/1015
Кіровоградська - 127/406
Луганська - 189/855
Львівська - 877/1174
Миколаївська - 565/453
Одеська - 1262/3367
Полтавська - 76/1068
Рівненська - 236/1075
Сумська - 799/393
Тернопільська - 327/1386
Харківська - 1687/1602
Херсонська - 923/504
Хмельницька - 934/539
Черкаська - 259/1234
Чернівецька - 459/784
Чернігівська - 633/437