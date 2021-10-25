26 октября 2021, 13:30

Фахівці компанії EMIT bio розробили спеціальний пристрій для світлової терапії, який може знищувати SARS-CoV-2 не лише на поверхнях навколишніх предметів, а й у тканинах організму.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Scientific Reports, повідомляє News Medical.

Як відомо, ультрафіолетове світло широко використовують у лікарнях для стерилізації приміщень та інструментів, у тому числі для інактивації коронавірусів. Проте його терапевтичне застосування обмежене: великі дози опромінення викликають мутації у клітинах ссавців.

Для інактивації РНК та ДНК-вірусів також можна застосовувати метод фотобіомодуляції, або світлової терапії, заснований на використанні світла видимого спектру або ближнього інфрачервоного діапазону, проте відсутність ефективного освітлювального приладу досі це не дозволяла.

Розроблений американськими вченими пристрій біологічного освітлення (BLU) виробляє безпечні довжини хвиль видимого синього світла з певною щільністю для знищення SARS-CoV-2 незалежно від того, чи знаходиться він усередині клітини, чи за її межами.

Щоб з'ясувати, як таке світло впливає на організм, фахівці створили тривимірні клітинні моделі з донорських клітин, отриманих із бронхів і трахеї однієї людини, а потім піддали їх впливу світла довжинами хвиль 385, 405 та 425 нанометрів.

Як виявилося, тільки хвилі довжиною 425 нанометрів, що практично повністю перебувають у видимій частині спектру, не завдавали шкоди тканинам.

Навіть низьких доз такого світла було достатньо, щоб знизити вірусне навантаження, а більші дози показали зниження інфікування на 99,9% без видимого негативного впливу на організм.

Автори також підібрали оптимальні параметри інактивації інших бета-коронавірусів, таких як SARS-CoV-1 і MERS. Результати всіх вимірювань перевіряли у двох незалежних лабораторіях.

Вчені сподіваються, що їхня нова розробка матиме суттєву користь у боротьбі з пандемією коронавірусу, особливо в країнах та регіонах, де не вистачає вакцин.