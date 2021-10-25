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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 октября 2021, 15:00

Сепаратисти всю ніч обстрілювали Гранітне

Сепаратисти на Донбасі всю ніч і ранок били з мінометів по Гранітному. Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін на сторінці у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська протягом усієї ночі і до десятої години ранку вели обстріл села Гранітне. Використовували боєприпаси 120-го калібру. Постраждали п'ять житлових будинків. Пошкоджено електромережі", - написав він і додав, що жертв унаслідок обстрілів немає.

Веселкін закликав мешканців найближчим часом залишатися вдома заради власної безпеки.

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