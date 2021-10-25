В Україні почнуть виробляти набої

26 октября 2021, 11:00

В Україні планують збудувати новий патронний завод, на якому будуть виробляти боєприпаси різних калібрів. Про це у понеділок, 25 жовтня, розповів гендиректор ДК Укроборонпром Юрій Гусєв, інформує Army inform.

За його словами, частину необхідних боєприпасів для потреб українських військовослужбовців створюють на базі ДАХК "Артем" (Київ), іншу частину боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ планують створювати спільно з міжнародними партнерами.

"Влітку цього року було підписано угоду з канадськими партнерами, і зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування виробництва, куди наші партнери мають вкласти гроші та технології", - зазначив Гусєв.

Де будуть розташовані нові виробничі потужності, Гусєв не уточнив.

Відомо, що єдиний український патронний завод був у Луганську. З 2014 року його захоплено.