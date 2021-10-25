Зеленський про скіфське золото: Довгоочікувана перемога

26 октября 2021, 14:00

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду в Амстердамі, який у вівторок, 26 жовтня, ухвалив повернути скіфське золото Україні.

"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики України за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а згодом і Крим", - написав він у Twitter.

Також рішення суду прокоментував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зберігатися вони (експонати) будуть в Україні. Очевидно, будемо вибирати місце і будемо обговорювати з Міністерством культури. Я впевнений, що є багато місць в Україні, де гідно і надійно могли б зберігати ці коштовності", - сказав Шмигаль під час поїздки в Кіровоградську область.

Зокрема, він запропонував зберігати скіфське золото в Національному заповіднику Софія Київська.

Нагадаємо, на початку 2014 року колекцію скіфського золота було передано для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим було захоплено військами Росії. З того часу права на скіфське золото оспорюються в суді.

Ідеться про колекцію унікальних археологічних скарбів: зброю, дорогоцінне каміння, цінні китайські лаковані скриньки, золоті прикраси скіфів. Один з найдорогоцінніших екземплярів виставки – стародавній скіфський шолом, якому більше 2,4 тис. років. Вартість усієї експозиції оцінюють у більш ніж мільйон євро.