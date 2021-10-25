ЗСУ знищили морський десант умовного супротивника

27 октября 2021, 09:30

У Херсонській області на одному із загальновійськових полігонів пройшли навчання розрахунків самохідних артилерійських установок Гвоздика щодо відторгнення наступу морського десанту умовного супротивника. Про це повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За легендою навчань, військовослужбовці батареї самохідних артилерійських установок перед зайняттям позицій долали перешкоди, заражену ділянку місцевості та відбивали напад умовної диверсійної розвідувальної групи.

"Слід зазначити, що головною умовою для успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Це було зумовлено тим, що, за наявною інформацією, умовний противник має на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння", - зазначив командувач ОЗ ЗСУ генерал-лейтенант. Сергій Наєв.

За словами командувача, батарея самохідних артилерійських установок здійснювала стрілянину за координатами, що надаються з безпілотних літальних апаратів.

Сергій Наєв наголосив, що розрахунки безпілотної авіації провели розвідку та виявили найважливіші цілі.

Координати, що передавались у режимі реального часу, дозволили провести як влучне поодиноке вогневе ураження цілей, так і стрілянину залпами для ураження великих ділянок території.