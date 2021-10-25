У ВООЗ повідомили, де спостерігається максимальне зростання COVID-19

28 октября 2021, 09:30

Європа залишається єдиним континентом у світі, де зростає кількість випадків захворювання на коронавірус. Про це сьогодні, 27 жовтня, повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з інформацією ВООЗ, за тиждень із 18 до 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому більшість (57%) нових випадків коронавірусу були виявлені в Європі. Вона стала єдиною частиною світу, де фахівці відзначили збільшення захворюваності порівняно з минулим тижнем.

В інших регіонах зафіксували зменшення щотижневих випадків захворювання на COVID-19. Як і минулого тижня, найбільше захворюваність упала в африканському регіоні (на 21%) та у західній частині тихоокеанського регіону (на 17%).

Загалом за тиждень у світі було виявлено понад 2,9 млн нових випадків зараження COVID-19.

Також в організації зазначили, що загальносвітова кількість смертей від захворювання збільшилася на 5% порівняно з показниками минулого тижня. Збільшення було зафіксоване у європейському регіоні (на 14%) та у Південно-Східній Азії (на 13%). Найбільше смертність впала у західній частині тихоокеанського регіону (на 16%), у східному середземномор'ї (на 13%) та в африканському регіоні (на 11%).

Усього за тиждень було зафіксовано 49 тис. смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 243 млн випадків зараження коронавірусом та понад 4,9 млн смертей від наслідків зараження.