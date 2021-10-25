ТКГ: Місію ОБСЄ на Донбасі блокували 750 разів

28 октября 2021, 13:00

За три місяці на Донбасі робота місії ОБСЄ блокувалася майже 750 разів. Про це повідомила українська делегація у ТКГ за підсумками вчорашнього засідання у режимі відеоконференції.

"З 27.07.2020 (дата встановлення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню) зафіксовано 744 випадки обмеження діяльності СММ ОБСЄ: 668 на непідконтрольній території, 71 - на контрольованій урядом України території та п'ять у сірій зоні", - йдеться у повідомленні.

Також у ТКГ заявляють, що російська сторона так і не спромоглася сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості.

"Українська делегація ще раз наголосила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити - між ким укладено ці документи, сподіватися на серйозний поступ в обговоренні політичної частини складно", - зазначають у делегації.

Крім того, повідомляється, що Україна попросила повернути в односторонньому порядку трьох жінок, які утримуються на непідконтрольній території, але в цьому було відмовлено.

"Також російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина О. Косяка: обговорювати її вони не виявили бажання", - кажуть у ТКГ.

Окрему увагу було приділено необхідності скасування обмежень для мешканців непідконтрольних територій щодо перетину лінії розмежування з НТКУ для відвідування КПВВ Станиця Луганська.

Наступне засідання заплановане на 10 листопада.