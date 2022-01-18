19 января 2022, 17:00 В Україні бустерне щеплення зробили урядовці В Україні члени Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем зробили бустерне щеплення від коронавірусу у вівторок, 19 січня. Міністри прийшли на засідання у футболках із написом "Вакцинація рятує життя", а сама процедура проходила у прямому ефірі державного телебачення. "Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами та обов'язково робити бустерні", - наголосив Шмигаль. Окрім прем'єра, третю дозу вакцини отримали: віце-прем'єр Ольга Стефанишина,

віце-прем'єр Михайло Федоров,

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,

міністр юстиції Денис Малюська,

міністр культури Олександр Ткаченко,

міністр соцполітики Марина Лазебна,

міністр ветеранів Юлія Лапутіна,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр освіти та науки Сергій Шкарлет,

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,

міністр фінансів Сергій Марченко,

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...