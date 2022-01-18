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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 17:00

В Україні бустерне щеплення зробили урядовці

В Україні члени Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем зробили бустерне щеплення від коронавірусу у вівторок, 19 січня.

Міністри прийшли на засідання у футболках із написом "Вакцинація рятує життя", а сама процедура проходила у прямому ефірі державного телебачення.

"Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами та обов'язково робити бустерні", - наголосив Шмигаль.

Окрім прем'єра, третю дозу вакцини отримали:

  • віце-прем'єр Ольга Стефанишина,
  • віце-прем'єр Михайло Федоров,
  • міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,
  • міністр юстиції Денис Малюська,
  • міністр культури Олександр Ткаченко,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна,
  • міністр ветеранів Юлія Лапутіна,
  • міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр освіти та науки Сергій Шкарлет,
  • міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,
  • міністр фінансів Сергій Марченко,
  • Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
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