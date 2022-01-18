В Україні бустерне щеплення зробили урядовці

В Україні члени Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем зробили бустерне щеплення від коронавірусу у вівторок, 19 січня.
Міністри прийшли на засідання у футболках із написом "Вакцинація рятує життя", а сама процедура проходила у прямому ефірі державного телебачення.
"Ми закликаємо всім Кабміном всіх громадян вакцинуватися базовими дозами та обов'язково робити бустерні", - наголосив Шмигаль.
Окрім прем'єра, третю дозу вакцини отримали:
- віце-прем'єр Ольга Стефанишина,
- віце-прем'єр Михайло Федоров,
- міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко,
- міністр юстиції Денис Малюська,
- міністр культури Олександр Ткаченко,
- міністр соцполітики Марина Лазебна,
- міністр ветеранів Юлія Лапутіна,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр освіти та науки Сергій Шкарлет,
- міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,
- міністр фінансів Сергій Марченко,
- Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.