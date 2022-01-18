Патронатне виховання може стати альтернативою працевлаштування

19 января 2022, 10:30

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців.

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Якщо Ви хочете стати патронатним вихователем, звертайтесь до Луганського обласного центру соціальних служб або у найближчий центр зайнятості.

Довідки за тел.: Наталія Ситнік, 099-670-11-30 sitnik.nv@lgocz.gov.ua

Відділ інформаційної роботи ЛОЦЗ