МЗС РФ відповіло на заяву Білого дому про евакуацію дипломатів

19 января 2022, 13:30

Представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву прес-секретаря Білого дому Джен Псакі щодо підготовки евакуації російських дипломатів із України.

"У нас є інформація, яка свідчить про те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей дипломатів свого посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня", - сказала Псакі.

"Це все можна характеризувати як провокативну поведінку. Ми тепер розуміємо, що все, що було зроблено, тобто ці джерела в СБ, американська газета без підключення московських кореспондентів - це одна зв'язка", - сказала вона.

На її думку, подібні заяви говорять про залучення США до "підготовки провокації".

"Білий дім учора сам себе викрив і продемонстрував свою залученість як до матеріалу, який був підготовлений, так і у зв'язку з українськими спецслужбами", - стверджує дипломат.

Крім того, Захарова заявляє, що цей інцидент вписується в низку "багаторічних провокацій" проти російських дипломатів, членів їхніх сімей та приміщень представництв РФ за кордоном.