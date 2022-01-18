19 января 2022, 14:30 Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання Печерський районний суд Києва в середу, 19 січня, обрав п'ятому президентові України, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку запобіжний захід в особистому зобов'язанні. Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави. Також обвинувачення просило накласти на Порошенка зобов'язання: прибувати до слідчого і в суд; не виїжджати з Києва без дозволу;

здати паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет. Твитнуть Загрузка... Загрузка...