Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва в середу, 19 січня, обрав п'ятому президентові України, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку запобіжний захід в особистому зобов'язанні.
Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.
Також обвинувачення просило накласти на Порошенка зобов'язання:
прибувати до слідчого і в суд;
- не виїжджати з Києва без дозволу;
- здати паспорт для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.