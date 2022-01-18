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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 14:30

Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва в середу, 19 січня, обрав п'ятому президентові України, лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку запобіжний захід в особистому зобов'язанні.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Також обвинувачення просило накласти на Порошенка зобов'язання:

прибувати до слідчого і в суд;

  • не виїжджати з Києва без дозволу;
  • здати паспорт для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.
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