23 января 2022, 15:00

Колишній народний депутат Євген Мураєв прокоментував дані, що російська влада розглядає його як контрольований лідер України, якого поставлять шляхом держперевороту. Про це він розповів УП 23 січня.

Екс-нардеп запевнив, що йому заборонено в'їзд до Росії і не підтримує зв'язок з російською стороною.

"Це якась дурість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд до Росії... Ви можете подивитися викладену мною програму - у нас із ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державою. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація із росіянами", - сказав він.

Як нагадує видання, на думку Мураєва, Україна має повернути свій нейтральний позаблоковий статус, "назавжди звільнившись від зовнішнього управління". Він також вважає, що асоціацію з ЄС слід переглянути "на користь України або взагалі відмовитись від неї".

При цьому війну на Донбасі він називає "цивільним конфліктом", а Революцію гідності - "державним переворотом".