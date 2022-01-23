Велике будівництво: на Луганщині відремонтують дорогу Т-13-14 «Просяне» – Біловодськ – Широкий

24 января 2022, 16:00

області заплановано ремонт двох ділянок автошляху Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий. Наразі тривають тендерні процедури.

Так, очікувана вартість капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 контрольно-пропускний пункт «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 0+000 – км 15+500 у Луганській області складає 598406774,89 гривень.

Ця ділянка з’єднує населенні пункти Просяне, Марківка зі Старобільськом, а також з населеними пунктами Новопсков, Білокуракине через дорогу Т-13-07.

Очікувана вартість капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 контрольно-пропускний пункт «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 50+872 – км 94+000 у Луганській області – 1872978888,55 гривень.

Ремонт цієї ділянки забезпечить безперешкодне транспортне сполучення між Біловодськом та Станицею Луганською.

Капітальний ремонт на зазначених дорогах включає в себе: заміну основи дороги; влаштування посиленої основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом; влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття; автобусних зупинок; встановлення бар’єрного огородження; розчищення придорожньої смуги від чагарників та дрібнолісся; укріплення узбіччя; влаштування з’їздів та примикань; тротуарів та освітлення в населених пунктах, де проходить ділянка; встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки.

Також ремонтуватимуться штучні споруди. Лише на ділянці км 50+872 – км 94+000 буде відновлено вісім мостів.