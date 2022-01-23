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Понедельник, 24 января 2022
18:00
Новий рік - старі проблеми. Жителі багатоповерхівки у Сєвєродонецьку замерзають у квартирах
17:30
Унікальна виставка пряників та листівок відкрилася у Рубіжному
17:00
Замість клумби - МАФ. У Сєвєродонецьку хотіли знищити зелені насадження
16:00
Велике будівництво: на Луганщині відремонтують дорогу Т-13-14 «Просяне» – Біловодськ – Широкий
15:30
Рівень забруднення повітря у Пекіні перевищив норму у вісім разів - ВООЗ
15:00
У ВООЗ допустили закінчення пандемії після Омікрону
14:30
РФ може захопити вісім регіонів - командувач ООС
14:00
МЗС: Вивезення дипломатів – передчасне
13:30
Держдеп пояснив рішення про від'їзд дипломатів
13:00
У Росії обвалився фондовий ринок і впав рубль
12:30
Медики назвали найпоширеніший симптом штаму Омікрон
12:00
Влада США закликала громадян відмовитися від поїздок до РФ
11:30
Франція вимагає прямого діалогу Росії та ЄС
11:00
У школах Одеси закрили майже 250 класів через COVID-19
10:30
В Україну прибула друга партія зброї зі США
10:00
Держдеп дозволив своїм дипломатам покинути Україну
09:30
В ООС за добу 10 обстрілів, є поранений
09:00
В Україні за добу майже 13 тисяч COVID-випадків ТЕКСТ: КАТЯ ЮСЬКІВ, 24 січня 2022, 08:37
Воскресенье, 23 января 2022
15:00
Мураєв відповів на дані про роль у "змові РФ"
14:00
На АЕС Фукусіма-1 стався витік розчину
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
24 января 2022, 17:30
Унікальна виставка пряників та листівок відкрилася у Рубіжному
Подробиці в сюжеті
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