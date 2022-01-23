Франція вимагає прямого діалогу Росії та ЄС

24 января 2022, 11:30

Державний секретар у європейських справах при МЗС Франції Клеман Бон вимагає прямого діалогу ЄС і Росії через можливу агресію Росії проти України, повідомляє DW.

За його словами, президент РФ Путін робить ставку на переговори зі США, оскільки це нагадує "холодну війну" і підкріплює поведінку Росії як "супердержави". До того ж Путін має на меті розділити європейців.

"Ми повинні як представники Заходу триматися спільно та демонструвати єдину європейську позицію. Чи достатньо робить Європейський Союз? Досі, здається, ні", - наголосив Бон.