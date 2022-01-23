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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
24 января 2022, 12:30

Медики назвали найпоширеніший симптом штаму Омікрон

У Бангладеш 73% пацієнтів зі штамом коронавірусу Омікрон скаржилися на нежить. Про це повідомив офіційний представник Головного управління охорони здоров'я країни професор Назмул Іслам, повідомляє місцеве видання Вdnews24.

За його словами, головний біль спостерігався у 68% пацієнтів, при цьому 64% хворих повідомили про відчуття втоми. Крім того, принаймні 60%, які заразилися цим штамом, скаржилися на чхання або болі в горлі, а 44% - на кашель.

"Ми маємо звернути увагу на ці симптоми, оскільки вони схожі на симптоми сезонного грипу", - попередив Іслам.

З початку пандемії в Бангладеш, який є найгустонаселенішою країною світу, виявили майже 1,7 мільйона заражень коронавірусною інфекцією.

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