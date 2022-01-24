25 января 2022, 14:00

Контррозвідка СБУ встановила особу командира снайперського підрозділу сепаратистів. Про це повідомляє сайт спецслужби у вівторок, 25 січня.

Встановлено факти участі зловмисника у бойових діях проти захисників Донецького аеропорту. Він разом з підлеглими вів прицільний вогонь по військовослужбовцях сил АТО.

Крім того, зловмисник систематично збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ і передавав спецслужбам РФ.

За даними слідства, бойовиком є ​​мешканець Донецької області, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань так званої "ДНР". Наразі він ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

За матеріалами контррозвідки і слідчих СБУ, суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину за статтею про участь у терористичній групі або терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України) і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.