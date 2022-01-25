За добу на Донбасі п'ять обстрілів, є поранені

26 января 2022, 11:00

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє в ранковому зведенні штаб ООС.

"У бік Авдіївки сепаратисти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Мар'їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також на околицях населеного пункту Піщевик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого зроблено скидання пострілів ВОГ-17.

У результаті двоє військовослужбовців зазнали поранень. Вони госпіталізовані. Стан здоров'я одного бійця задовільний, другого - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл, додали в штабі.