ТЕРМІНОВО!!! 95 захисників «Азовсталі» повертаються додому!

29 июня 2022, 17:30

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МОУ провів перший обмін військовослужбовців з «Азовсталі», в результаті якого додому повертаються 95 захисників Маріуполя. Загалом було обміняно 144 захисники України.

Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

На обміні були присутні представники штабу Асоціації родин захисників «Азовсталі» Тетяна Харько та Катерина Попова.

За попередньою інформацією, серед визволених захисників є представники морської піхоти, прикордонників і полку «Азов».

Рідні наших Героїв просять журналістів поставитися до захисників та їхніх родин з повагою, оскільки їм потрібен час на реабілітацію і з ними наразі працюють медики.

Детальну інформацію про обмін буде оприлюднено згодом.

Робота родин захисників «Азовсталі» триватиме допоки останній захисник не повернеться додому.