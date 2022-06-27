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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
29 июня 2022, 11:30

80 нових піротехнічних підрозділів створять для розмінування території України

За даними ДСНС, близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами. В ДСНС повідомили про створення 80-ти нових піротехнічних підрозділів.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва

"Ми маємо потребу, як у технічному укомплектуванні цих підрозділів, так і у навчанні. Кожен такий підрозділ повинен включати в себе дві одиниці техніки, інженерне обладнання для розмінування і захисний одяг для працівників" – зазначає Матвєєва.

Вона повідомила, що поки є спеціалісти для первинного розміновування, але коли йтиметься про всі деокуповані території, людей може не вистачити. Наразі навчають нових піротехніків і підвищують кваліфікацію вже працюючих.

При цьому чимало міжнародних партнерів виявляють бажання взяти участь у гуманітарному розмінуванні України.

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