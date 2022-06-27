Росіяни поширюють фейки про захоплення сіл на Харківщині

29 июня 2022, 13:30

Окупанти у соцмережах поширюють інформацію про захоплення сіл Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Токарівка Друга, Кочубеївка та Шопине у Дергачівській громаді на Харківщині, однак ці населені пункти давно окуповані, а за деякі йдуть бої.

Про це у Фейсбуці написав голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

«У соціальних мережах починає поширюватись інформація про те, що російська армія захопила села Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Токарівка Друга, Кочубеївка та Шопине. Цей «вкид» є або свідченням інформаційної неграмотності адміністраторів деяких спільнот у соцмережах, або спрямованою провокацією агресора, на меті якого – викликати паніку серед місцевого населення», - зазначив Задоренко.

Як повідомлялося, минулої доби ворог знову наносив артилерійські удари по Дергачах, а також по територіях старостинських округів. Уся інфраструктура у фронтових селищах та селах громади зруйнована, а кількість пошкоджених будівель приватного сектору на Дергачівщині налічує декілька тисяч. Деякі села (Дементіївка, Цупівка, Питомник) зруйновані повністю.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова минулої доби Збройні сили України відбили штурм і змусили загарбників відійти в районі Дементіївки.