Планові графіки відключення світла у понеділок діятимуть по всіх регіонах – Укренерго

21 листопада 2022, 07:52

У понеділок, 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення.

Про це передає Укренерго у телеграмі, передає Укрінформ.

Своєю чергою додаткових аварійних відключень не прогнозують.

"Наразі вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада. Завдяки цьому на вихідних відключення були планові. І на понеділок аварійні відключення також не прогнозуються. Хоча обсяги обмеження споживання електроенергії будуть дещо більшими. Це пов’язано зі зростанням споживання, яке характерно для початку робочого тижня”, - розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

У відомстві нагадують, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає областям лише обсяги, на які потрібно зменшити споживання.

Повний перелік графіків можна подивитись тут.

Як повідомляв Укрінформ, через російські обстріли з ладу виведена майже половина енергосистеми України.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація в українській енергосистемі серйозна, але вона зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергопостачання.

З 10 жовтня війська рф здійснюють масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Загарбники цілять ракетами й іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.