МАГАТЕ про обстріли ЗАЕС: Наступного разу може не пощастити

21 листопада 2022, 08:00

За результатами обстрілів в суботу та неділю вранці будівель Запорізькій АЕС ядерного інциденту не сталося, але наступного разу може так не пощастити.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, якого цитує сайт МАГАТЕ.

“Знову ж таки, нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було”, – підкреслив Гроссі.

Він повторив свій заклик щодо необхідності здійснення термінових заходів для захисту ЗАЕС і запобігання ядерній аварії під час збройного конфлікту в Україні.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що упродовж неділі він проводив активні консультації зі світовими лідерами щодо останнього обстрілу ЗАЕС, і наполягає на тому, що впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС має відбутися негайно.

“Хоча не було прямого впливу на ключові системи ядерної безпеки та безпеки на станції, обстріл стався небезпечно близько (до цих систем – ред.). Ми говоримо про метри, а не кілометри. Той, хто обстрілює Запорізьку АЕС, дуже ризикує і грає життями багатьох людей”, - наголосив Гроссі.

Група експертів МАГАТЕ в понеділок оцінить вплив останніх обстрілів на ЗАЕС.

Як інформується, обстріли ЗАЕС розпочалися вчора в суботу перед 18-ю годиною (за київським часом) і після затишшя продовжилися в неділю вранці о 09:15: упродовж 40 хвилин сталося більше ніж 10 вибухів на території станції. Відтак, пошкодження зафіксовано у кількох місцях, включаючи будівлю радіоактивних відходів, спринклерні системи, електрокабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату та міст між одним з реакторів і допоміжним приміщенням.

Постраждалих в результаті обстрілів не було.

Як повідомляв Укрінформ, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими.

З того часу загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, викликаючи відключення енергоблоків та звинувачуючи у цьому Збройні сили України.

З вересня на ЗАЕС розміщені кілька експертів МАГАТЕ.

5 листопада було відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції через два дні після того, як вона повністю втратила доступ до зовнішніх джерел електроенергії внаслідок обстрілів російськими військами. Відключення створюють серйозну небезпеку ядерного інциденту.