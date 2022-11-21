Робимо важливу примітку: в Укренерго дали прогноз графіків відключень

22 листопада 2022, 18:40

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу «Енергетичний фронт: стан енергосистеми після шести хвиль ракетних атак», проведеного Медіацентром Україна – Укрінформ.

«Робимо важливу примітку, що за умови відсутності нових масованих ракетних ударів, очікуємо, що ситуація буде стабільною і відключення електроенергії споживачам відбуватиметься в плановому/помірному режимі та вкладатимуться в наш чотиригодинний режим, який ми, як енергетична галузь, прийняли в цьому сезоні», - зазначив він.

Кудрицький уточнив, що сьогоднішні графіки відключення пов’язанні в основному з тим, що в Україні через масові обстріли є дефіцит потужностей. Тобто, наразі не можливо згенерувати для енергосистеми стільки, скільки електроенергії споживачі хотіли б спожити.

Як повідомлялось, з 10 жовтня росіяни обстріляють українську енергосистему. 15 листопада росіяни завдали чергового масового удару по енергетичних об’єктах; напередодні звільнення українськими військовими Херсону, який тривалий час знаходився під окупацією.

Атака на енергосистему стала найбільшою з початку російської агресії. Влучання відбулись як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Обстріли здійснені в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче її відновити.

Наразі НЕК «Укренерго» і низка енергетичних компанії провели тренування і підготовчі заходи, щоб бути готовими до можливого виникнення блекауту в разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури.