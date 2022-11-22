Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Сергій Гайдай: "- Лисичанськ …… чудове українське місто)) Ох і роботи буде по відновленню ……."
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка / Регіональні
26 листопада 2022, 11:00

ПФУ завершив на Луганщині фінансування пенсій за листопад

У листопаді жителям Луганщини перерахували понад 1,8 мільярда гривень – фінансування пенсій поточного місяця завершено.

Про це у Телеграмі повідомляє Луганська ОВА.

25 листопада Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій листопада.

Жителям Луганської області на пенсійні виплати спрямовано 1812,04 млн гривень, що становить 100% до потреби місяця.

Виплату проведено у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що на пенсійні виплати за листопад Пенсійний фонд України направив 49,1 млрд грн, в тому числі 39,5 млрд грн – уповноваженим банкам.

Ірта-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: