26 листопада 2022, 11:00 ПФУ завершив на Луганщині фінансування пенсій за листопад У листопаді жителям Луганщини перерахували понад 1,8 мільярда гривень – фінансування пенсій поточного місяця завершено. Про це у Телеграмі повідомляє Луганська ОВА. 25 листопада Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій листопада. Жителям Луганської області на пенсійні виплати спрямовано 1812,04 млн гривень, що становить 100% до потреби місяця. Виплату проведено у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку, зазначається в повідомленні. Нагадаємо, що на пенсійні виплати за листопад Пенсійний фонд України направив 49,1 млрд грн, в тому числі 39,5 млрд грн – уповноваженим банкам. Ірта-fax Твітнути