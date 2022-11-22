ПФУ завершив на Луганщині фінансування пенсій за листопад

У листопаді жителям Луганщини перерахували понад 1,8 мільярда гривень – фінансування пенсій поточного місяця завершено.
Про це у Телеграмі повідомляє Луганська ОВА.
25 листопада Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій листопада.
Жителям Луганської області на пенсійні виплати спрямовано 1812,04 млн гривень, що становить 100% до потреби місяця.
Виплату проведено у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що на пенсійні виплати за листопад Пенсійний фонд України направив 49,1 млрд грн, в тому числі 39,5 млрд грн – уповноваженим банкам.