05 березня 2023, 11:37 Окупанти обмежили пересування на Луганщині Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої території Луганської області. Нещодавно загарбники ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають паспорта російської федерації. Про це повідомила Луганська ОВА. Під дію обмежень, зокрема, потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська. А в Новопскові та Білокуракиному окупанти проводять чергові рейди, перекрили деякі вулиці. Ходять по домівках, перевіряють телефони, наявність чи відсутність паспорту рф, розпитують про «неблагонадійних родичів» – тих, що служать в ЗСУ, або евакуювалися в безпечні регіони України чи країни ЄС. Нагадаємо, на Луганщині окупати ставлять на військовий облік підлітків. sd.ua Твітнути