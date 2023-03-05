Україна закінчує опалювальний сезон з профіцитом потужності і запасами енергоресурсів

05 березня 2023, 10:43

Запаси природного газу в підземних сховищах України становлять 9,7 млрд м3.

На завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомили у прес-службі Міністерства енергетики.

Очільник відомства нагадав, що з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари та 17 - атаки групами дронів-камікадзе. Через терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої та трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80% абонентів, додав міністр.

Проте, додав він, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною.

"Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом - станом на 3 лютого 2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)", - зазначив Галущенко.

Очільник Міненерго також наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, які доцільно відновлювати. Також здійснюється відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізуються проекти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.