Луганчанка встановила рекорд України з важкої атлетики, - ЛугОВА

05 березня 2023, 11:21

На Закарпатті завершується кубок України серед чоловіків та жінок з важкої атлетики.

Про це повідомила Луганська ОВА.

Софія Наумова у ваговій категорії до 45 кг посіла загальне друге місце з результатом 130 кг (ривок 60 кг, поштовх 70 кг).

Марк Лєванзов у ваговій категорії 81 кг теж став другим із результатом 304 кг (ривок 131 кг, поштовх 173 кг).

Ганна Калашник у ваговій категорії 87+ кг виборола загальне третє місце з результатом 192 кг (ривок 83 кг, поштовх 109 кг – це є рекордом України до 17 років).

Тетяна Андріященко у ваговій категорії до 76 кг посіла загальне четверте місце з результатом 160 кг (друге місце у ривку 71 кг, поштовх 89 кг).

В’ячеслав Ктітарев у ваговій категорії 81 кг став восьмим з результатом 275 кг (ривок 128 кг, поштовх 147 кг).

Підготували спортсменів Андрій Івженко, Віталій Гребельний, Євген Андріященко, Костянтин та Марія Селіванови.