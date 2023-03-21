22 березня 2023, 12:02

У 16-й серії 34-го сезону мультсеріалу "Сімпсони" висміяли главу РФ Володимира Путіна, його диктаторську політику та довгий стіл для переговорів. Сценаристи комедії створили алюзію на тирана, яку з легкістю розпізнали глядачі з України.

Сюжет епізоду обертається навколо одного з ключових героїв Кірка Ван Хутена, котрому не сподобалася історія, яку викладали в школі. З коментарями до серії можна ознайомитися на сайті Simpson UA (щоб подивитсия фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ван Хутен захопив владу в місті та спалив всі книги, щоб спотворити історію так, як він її бачить. Гаслом диктатора стала фраза "Очистимо історію заради вашого захисту".

В одному з фрагментів Мардж Сімпсон вирішила привести до тями тирана, але в кабінеті застала його за довгим столом, який вже давно став мемом в мережі та асоціюється з офіційними зустрічами Путіна.

Варто зауважити, що епізод закінчився катастрофою, в якій диктатор Ван Хутен, ймовірно, загинув або опинився під завалами павільйону, де проходив пропагандистський захід.

Українці швидко зрозуміли, які події надихнули авторів сценарію на новий епізод.

"Шикарна серія. Дуже якісно обіграли маразм х*йла, особливо зі столом", "Цей довгий стіл виглядає таким знайомим", "Вся серія насправді про Путіна та про переінакшення історії, а стіл – це просто очевидний референс", "Стьоб над столом Путіна теж прикольний", – написали українці.