22 березня 2023, 12:18

Лисичанська "влада" останніми днями проявляє потужну медіаактивність. Так званий в.о. міського голови міста Андрій Скорий "розривається" на декількох напрямках: встигає й у Лоскутовці "налагодити контакт з селянами", і пам'ятники урочисто відкриває.

Два дні тому так званий голова Лисичанська урочисто повернув у місто Климента Ворошилова, повідомляє Час Пік.

"Ми його знайшли, відмили, відчистили. Леніна ми поставимо - знайшли Леніна. Скоро ми поставимо наступні пам'ятники. Скоро Лисичанськ розквітне", - вихваляється на зустрічі з мешканцями Лоскутовки Скорий.

Водночас у Лоскутовці - обіцянки на обіцянках.

Обіцянка №1 - світло

"Ми не довели світло - зачекайте півтора місяця. Через вас піде світло і вам буде світло. Найголовніше - це вижити в даній ситуації. Світло - півтора, ну два місяці потерпіть", - перша обіцянка Скорого.

Далі обіцяється купа матеріалів на відновлення газопостачання та електрики, але робити треба все самим. А де ж бригади з регіонів Росії, що так охоче їдуть на поновлювальні роботи? А навіщо чужі? Їм платити треба. А свої за безплатно та з радістю!

Обіцянка №2 - матеріали

"Є у вас люди, які зможуть це зробити? Наприклад, у Новодружеську газ варять самі люди, стійки варять самі люди, світло роблять самі люди. Ми дамо і дроти й все ми це дамо", - друга обіцянка Скорого.

Обіцянка №3 - дорога

Маршрутка на Лоскутовку не ходить, бо розмита дорога, люди не можуть вибратися з селища ні в Лисичанськ, ні будь-куди.

"Чому дорогу не робили? Сльота була хоч сипали б ми, хоч не сипали б, ми б нічого не зробили. Зараз ми подумаємо, як це зробити. Не обіцяю на наступному тижні, але через 2 тижні ми це зробимо", - третя обіцянка Скорого.

Обіцянка №4 - пошта

На питання, як скоро буде відкрито почтове відділення, Скорий анонсує, що "вже скоро".

"Як тільки у вас з'явиться електроенергія, протягом місяця я вам відкрию пошту", - четверта обіцянка Скорого.

Обіцянка №5 - хліб

Наприкінці зустрічі з селянами розкривається питання постачання хліба у Лоскутовку. Дотепер селяни їздять по хліб у Лисичанськ, або печуть самі.

"Щодо хліба ми спілкувались вже з підприємцями, які завозять луганський хліб, і ціна на цей хліб 23 рублі. Це хліб вищого сорту, це хліб дуже смачний. Приїхали, забрали й все. Питання тільки привезти", - фіналізує розмову із мешканцями лисичанська "влада".

Обіцянок багато, як завжди. Люди реагують стримано, бо навчені гірким досвідом.

Vit Rіcher у притаманному йому стилі сатирично подивився на ці обіцянки.