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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
14 квітня 2023, 20:46

Україна та Японія підписали грантову угоду про виділення $400 мільйонів на відбудову

Міністерство відновлення та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали грантову угоду про виділення 400 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок війни.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

«Це вже друга грантова угода підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA. Така підтримка дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проєкти зі швидкого та гуманітарного відновлення. Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури», - зазначив міністр.

Кубраков уточнив, що кошти спрямують на обладнання для гуманітарного розмінування, транспортне та енергетичне обслуговування, медичне обладнання, обладнання для надання освітніх послуг, а також на аграрний сектор та напрямок суспільного мовлення й комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Як повідомлялось, з початку цього року Україна та Японія вже домовились про виділення на потреби відновлення держави понад 600 мільйонів доларів.

Укрінформ
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