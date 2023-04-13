Наймолодший учасник Кубку світу зі стрибків у воду з Луганщини виборов медаль

14 квітня 2023, 21:04

Луганський спортсмен Олексій Середа та Кірілл Болюх (Київ) стали бронзовими призерами у синхронних стрибках з 10 метрової вишки на Кубку світу зі стрибків у воду.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОВА.

Змагання розпочалися 14 квітня у місті Сіань в Китаї. Українські спортсмени набрали у підсумку 395.01 бала.

Українська пара була наймолодшою серед учасників фіналу: Олексію 17 років, Кіріллу — 18.

Перемогу здобув китайський дует Ян Хао — Лянь Цзюньцзе (457.23), “срібло” у британців Меттью Лі — Ноа Вільямса (418,98).

Довідково: спортсмени з Луганщини Олексій Середа, Олег Колодій та Соф'я Есман представлятимуть область на змаганнях з 14 по 16 квітня.

Нагадаємо, спортсмен з Луганщини виборов срібну медаль на міжнародних змаганнях з дзюдо в Данії.