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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
30 квітня 2023, 20:31

"Ростуть, як гриби": на окупованій Луганщині з'являються радянські пам'ятники

На тимчасово окупованих територіях Луганської області "визволителі" замість того, щоб розв'язувати проблеми з комунікаціями, "зводять" пам'ятники Леніну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Донбас Оперативний", передає Час Пік.

В окупованому Золотому, що на Луганщині, місцева "влада" повернула бюст Леніна на почесне місце й організувала прибирання прилеглої території.

Ця подія викликала обговорення в мережі:

"Яка дикість, міста немає, а Ленін на постаменті, сатанізм",

"Без води, без світла, без інтернету, але зате збоченець Ленін",

"Ленін це родоначальник православ'я, Христос був бандерівцем, тому його і розіп'яли. Ленін це ангел охоронець бамбаса", - пишуть учасники чату.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Лисичанську так звана "влада" урочисто відкрила пам'ятник Леніну.

Тим часом у Луганській області загострюється гуманітарна криза, але для росіян, вочевидь, важливіше встановити радянські пам'ятники, демонтовані під час "ленінопаду", ніж розв'язати проблеми з комунікаціями, цінами на продукти й наявністю медикаментів.

Нагадаємо, що Москва почала перевірку витрат коштів, спрямованих на відновлення "звільнених" Донецької та Луганської областей. Окупанти вважають, що гроші розкрадають місцеві колаборанти.

Час Пік
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