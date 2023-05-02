Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
05 травня 2023, 11:43

російські «чиновники» тікають із захопленої території Запорізької області

Із тимчасово захопленої території Запорізької області тікають російські ставленики - зокрема, не повернувся з відпустки прибулий з рф "міністр охорони здоров'я", звільнилася його заступниця.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров.

"Можна сказати, що зник якийсь їхній "міністр охорони здоров'я" Борис... він виїхав начебто у відпустку, але вже більше трьох тижнів його немає і, поговорюють, не збирається повертатися. Його заступник звільнилася, і більше про неї ніхто нічого не знає. Вона теж була з континентальної росії", - зазначив Федоров.

Місцеві колаборанти, за його словами, також готують шляхи для втечі. "Керівник водоканалу" пішов у довгу відпустку, після якої повернувся і став роздавати знайомим речі - подейкують, він домовився про переїзд родини до москви. Інші намагаються відправити своїх дітей до Європи. Але, наголосив мер Мелітополя, українська влада і правоохоронні структури вже працюють над тим, щоб колаборанти і їхні родичі "не відчували себе комфортно в демократичних країнах".

2 травня зранку внаслідок вибуху в Мелітополі постраждав поліцейський, який пішов на співпрацю з ворогом.

Укрінформ
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: