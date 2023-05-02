російські «чиновники» тікають із захопленої території Запорізької області

05 травня 2023, 11:43

Із тимчасово захопленої території Запорізької області тікають російські ставленики - зокрема, не повернувся з відпустки прибулий з рф "міністр охорони здоров'я", звільнилася його заступниця.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров.

"Можна сказати, що зник якийсь їхній "міністр охорони здоров'я" Борис... він виїхав начебто у відпустку, але вже більше трьох тижнів його немає і, поговорюють, не збирається повертатися. Його заступник звільнилася, і більше про неї ніхто нічого не знає. Вона теж була з континентальної росії", - зазначив Федоров.

Місцеві колаборанти, за його словами, також готують шляхи для втечі. "Керівник водоканалу" пішов у довгу відпустку, після якої повернувся і став роздавати знайомим речі - подейкують, він домовився про переїзд родини до москви. Інші намагаються відправити своїх дітей до Європи. Але, наголосив мер Мелітополя, українська влада і правоохоронні структури вже працюють над тим, щоб колаборанти і їхні родичі "не відчували себе комфортно в демократичних країнах".

2 травня зранку внаслідок вибуху в Мелітополі постраждав поліцейський, який пішов на співпрацю з ворогом.