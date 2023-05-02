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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
05 травня 2023, 12:12

Командири підрозділів штурмової бригади "Лють" завершили спецпідготовку

Молодші командири штурмових підрозділів бригади "Лють", які очолять кампанію з визволення Луганщини, пройшли спеціалізований курс підготовки.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Луганщини.

Зазначають, що навчання командирів тривало чотири тижні. Бійці вдосконалювали свої навички з вогневої, тактичної, інженерної та медичної підготовки, завдяки допомозі кращих інструкторів Збройних Сил України.

У межах курсу поліцейські налагоджували та підтримували зв’язок під час активних бойових дій, а також приділяли увагу маскуванню на місцевості.

Під час підсумкового іспиту бійці відпрацювали завдання з наступу та оборони, а також зачистки населеного пункту від окупантів.

Нагадаємо, росіяни намагаються знайти слабкі місця оборони ЗСУ на Луганщині.

sd.ua
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