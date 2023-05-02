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Суспільна думка
Спорт
05 травня 2023, 12:24

Луганські спортсмени завоювали 9 золотих медалей чемпіонату України з важкої атлетики

Збірна команда Луганської області здобула 9 золотих та 3 срібні медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 та 17 років.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОВА.

Змагання відбуваються у Луцьку з 1 по 5 травня. Луганську область представили 4 спортсмени.

Першою виступала майстер спорту України Софія Наумова, яка у ваговій категорії до 45 кг отримала наступні результати: ривок 59 кг - І місце, поштовх 67 кг - І місце, сума двоборства 126 кг - І місце.

На другий день змагань серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 64 кг три срібні нагороди виборола Ангеліна Селіванова, з результатами в ривку 67 кг, в поштовху 83 кг, та в сумі двоборства 150 кг.

Також Ангеліна виконала норматив для присвоєння спортивного звання «Майстер спорту України».

Серед дівчат до 17 років у ваговій категорії + 87 виступала Ганна Калашник. Її результати: в ривку 85 кг - І місце, в поштовху 115 кг - І місце, в сумі 200 кг - І місце.

Ганна встановила рекорд України у поштовху та у сумі двоборства.

Команда Луганської області серед дівчат до 17 років посіла ІІ місце.

Серед юнаків до 15 років у ваговій категорії до 61 кг Сергій Котелевський здобув 3 золоті нагороди з результатом в ривку 93 кг, в поштовху 103 кг та в сумі двоборства 196 кг.

Підготували спортсменів Костянтин Селіванов, Марія Селіванова, Андрій Івженко, Віталій Гребельний.

Нагадаємо, спортсмен з Рубіжного зайняв ІІ місце на чемпіонаті Європи з паверліфтингу.

sd.ua
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