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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Культура
13 травня 2023, 21:07

Ткаченко про фінал Євробачення: Увесь Ліверпуль в українських прапорах, рівень підтримки зашкалює

Рівень підтримки України у британському Ліверпулі, де ввечері розпочнеться фінал цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення», дуже високий: місто майорить українськими прапорами.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Тут дуже багато культурних подій, є ціле містечко культурне, пов’язане з Україною. Усі цікавляться. Але те, що мене найбільше вразило, це рівень підтримки України в Британії… Наше «село українське» на території євроарени найбільш відвідуване, купа людей приходить, купують речі наших народних майстрів. І головне, що вони ведуть розмови, їм цікаво. Дійсно, рівень підтримки України в Британії зашкалює», - поділився Ткаченко.

За його словами, весь Ліверпуль майорить українськими прапорами, і в місті дуже багато українців, які працюють над організацією конкурсу.

Крім того, міністр зазначив, що британці діляться своїм захопленням стійкістю українських військових, того, як українці воюють.

«Здебільшого мова йде не про жаль до нас, а про натхнення, яке вони нам хочуть передати, щоб ми продовжували боротьбу до перемоги», - додав Ткаченко.

Водночас очільник МКІП поінформував, що надалі, зокрема у червні та восени, у Британії також відбуватимуться українські культурні акції та концерти, «сезони української культури».

Як повідомлялося, у суботу, 13 травня, о 22:00 розпочнеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Подія відбудеться в англійському Ліверпулі.

Укрінформ
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