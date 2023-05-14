Україні для відновлення може знадобитись $250 мільярдів - ЄБРР

16 травня 2023, 19:57

П’ятирічний період відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 млрд доларів США на рік.

Про це повідомляє ЄБРР.

"В останньому звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) «Регіональні економічні перспективи» викладено сценарій, який демонструє на основі уроків історії, що п’ятирічний період відновлення вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 млрд доларів США на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість економік, які вийшли зі збройного конфлікту, ані відчувають довготриваючого спокійного періоду протягом 25 років після нього, ні відновлюються до довоєнного рівня доходу на душу населення, навіть у довгостроковій перспективі. Але, як йдеться у звіті, 29 відсотків економік справді досягають довоєнного рівня ВВП на душу населення протягом п’яти років. Це дослідження поєднує спільні риси успішної реконструкції, якими могла б керуватися Україна, і екстраполює довоєнні тенденції на основі ефективності економік, подібних до тих, що були під час війни.

Щоб Україна відновилася протягом п’яти років, її економіка мала б зростати на 14 відсотків на рік протягом усього цього періоду. Це підвищить середній ВВП до 225 млрд доларів США з приблизно 150 млрд доларів США у 2022 році в постійних цінах.

Основною рисою, яка є спільною для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання, є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

До війни помірні обсяги інвестицій в Україні в основному фінансувалися коштом внутрішніх заощаджень. Приплив капіталу становив лише 3 відсотки ВВП на рік у 2010-21 роках. А прямі іноземні інвестиції, як правило, суттєво падають після конфлікту та потребують багато часу, щоб відновитися. Коли внутрішні заощадження були на низькому рівні, іноземне фінансування допомогло підтримувати низку інвестиційних бумів, зокрема в Центральній та Південно-Східній Європі у 2000-х роках.

У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагало б значного збільшення спроможності країни до поглинання, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування.

«У цьому сценарії різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, ймовірно, потрібно буде покрити шляхом зовнішнього фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20 відсотків ВВП або 50 млрд доларів США на рік», – йдеться у повідомленні.

У звіті ЄБРР, найбільшого інституційного інвестора України, також наголошується на важливості належного балансу залучення приватного та державного секторів у попередніх постконфліктних реконструкціях разом із важливою роллю зовнішньої допомоги від двосторонніх та багатосторонніх установ.

«Приватні та державні інвестиції, як правило, доповнюють один одного, у постконфліктній ситуації та загалом. Крім фінансування, приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та сфокусованість на економічній ефективності», – коментується в документі.

Як повідомлялось, ЄБРР зобов’язався інвестувати 3 млрд євро в Україну в 2022-2023 роках, підтримуючи реальний сектор економіки, щоб забезпечити роботу електрики та курсування потягів у воєнний час, і готовий відіграти ключову роль у відбудові, коли дозволять обставини.