Сушкевич: Зробимо все, щоб продовжити відсторонення росії та білорусі від змагань

18 травня 2023, 17:00

25 квітня апеляційний трибунал Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Дубаї задовольнив апеляції національних паралімпійських комітетів росії та білорусі щодо відновлення членства у міжнародному паралімпійському русі.

Під час сьогоднішньої прессконференції в Укрінформі президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич звернувся до спортивного загалу із закликом зробити все, аби не допустити до змагань країни-агресори, передають кореспонденти агентства.

«Тепер статус членства росії та білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті розгляне генеральна асамблеї організації, яка пройде 28-29 вересня нинішнього року у Бахрейні, - розповів Сушкевич. - Уточню, однак, що рішення трибуналу про призупинку позбавлення членства паралімпійських комітетів росії та білорусі не впливає на повернення спортсменів цих країн. Вони залишаються поза міжнародними стартами... Вбивцям неміє місця у цивілізованому світі і спорті зокрема. Багато людей на планеті назвають паралімпійський рух досягненням людської цивілізації. У людей мабть бути рівні права та можливості. Паралімпійський спорт сприяє реалізації цих прав. Чи може країна, яка робить агресію і вбивства державною політикою, бути з цивілізованим світом? Запитання риторичне. Під час Паралімпіади 2022 року українським паралімпійцям вдалося об'єднати усі нації і вийти на єдине вірне рішення МПК - не допустити до Ігор росію і білорусь. Ці країни тоді поїхали додому ні з чим. Це була перемога паралімпійського спорту. А перемоги так потрібні нашій державі...

З рішенням апеляційного трибуналу щодо відновлення членства рф і рб, до речі, не походжується і президент Міднародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс. Рішення поважає, але не погоджеється з ним. Нині ми маємо робити все, щоб продовжити відсторонення росії і білорусі від змагань».

Валерій Сушкевич також підкреслив, що за нинішньої ситуації є дуже важливими зусилля української держави та її країн-партнерів.

«Хочу, щоб мене почули у всьому світі - не будьте причетними до страшних злодіянь, які чинять держави-вбивці. У росії ж майже все населення підтримує «спеціальну воєнну операцію». За путіна - 80-83 відсотки їхнього народу. Рейтинг підтримки «операції» 2023 року все зростає. Усі ті, хто голосуватиме за допуск-недопуск на генасамблеї у вересні, мають знати про це. І олімпійський, і паралімпійський спорт використовується росією як елемент окупації нашої країни. Від імені українських паралімпійців закликаю не допускати представників рф і рб і до окремих спортивних федерацій.

Разом з тим, хочу дуже подякувати за допомогу у нашій боротьбі за «цивілізований спорт» Президенту Володимиру Зеденському, керівництву Міністерства молоді та спорту, українському уряду», - зазначив очільник українських паралімпійців.

Фото: ukrinform.ua.